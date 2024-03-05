70 kilometre mesafedeki plajda iki farklı hayat: Gazze'de sefalet, İsrail'de eğlence

7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e saldırısı sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşında şiddet ve kaos bitmek bilmiyor...

Kassam Tugayları'nın saldırısına hazırlıksız yakalanan ve ülke içinde büyük tepki toplayan İsraiL Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Filistin'e saldırı emri verirken, ordu aylardır Filistin'de sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Başta Türkiye, ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke İsrail'in saldırılarını sert bir dille eleştirirken, bu saldırılardan en çok etkilenenler Filistin'de yaşayan siviller oldu.

Aynı dönemde sadece 70 kilometre uzakta çekilen ve uluslararası haber ajanslarının paylaştığı bazı fotoğraflar ise yaşanan insanlık dramını gözler önüne seriyor...

Havanın güzelleşmesiyle savaşı umursamayan çok sayıda İsrailli Tel-Aviv'deki plaja akın ederek deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Bazı İsrailliler plajda uzanıp dinlenirken bazıları ise arkadaşlarıyla top oynadı.

Öte yandan, bu karelerin çekildiği Tel-Aviv'den sadece 70 kilometre uzaklıktaki Gazze'de ise plajlar adeta savaş yerine dönmüş durumda. Haber ajanslarının paylaştığı fotoğraflarda çok sayıda Filistinlinin gelen yardım kolileri ve erzakları taşımaya çalıştığı görülüyor.

Gazze'de sahile getirilen yardım kolileri ve un çuvallarını alarak açlıkla mücadele etmeye çalışan Filistinlilerin yaşadığı dram gözler önüne serildi.