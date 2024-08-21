70 milyon euroluk veda planı: ''Dört büyükler''de gözden çıkarılan isimler
21/08/2024
Süper Lig'de "Dört büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da birçok futbolcu yeni sezon planlaması dahilinde gözden çıkarıldı. "Dört büyükler"in gözden çıkardığı futbolcuların toplam değerlerinin 70 milyon euro olması dikkat çekti.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da yeni sezonun kadro planlaması sürüyor. Bu bağlamda "Dört büyükler"de birçok futbolcu gözden çıkarıldı.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un vedalaşma planları yaptığı futbolcuların toplam değeri ise -Transfermarkt verilerine göre- 70 milyon euroyu gördü. İşte o isimler...
GALATASARAY | Sergio Oliveira: 2.5 milyon euro
Taylan Antalyalı: 1.6 milyon euro
Alexandru Cicaldau: 3 milyon euro
Halil Dervişoğlu: 1 milyon euro
FENERBAHÇE | Luan Peres: 1.3 milyon euro
Serdar Aziz: 600 bin euro
Levent Mercan: 3 milyon euro
Rade Krunic: 6 milyon euro
Miha Zajc: 2.4 milyon euro
Ryan Kent: 3.5 milyon euro
Cengiz Ünder: 14 milyon euro
Emre Mor: 2 milyon euro
BEŞİKTAŞ | Daniel Amartey: 5 milyon euro
Alex Oxlade-Chamberlain: 4.2 milyon euro
Vincent Aboubakar: 3.4 milyon euro
Onur Bulut: 2 milyon euro
TRABZONSPOR | Umut Bozok: 1.8 milyon euro
Taxiarchis Fountas: 3.7 milyon euro
Tonio Teklic: 1.1 milyon euro
Rayyan Baniya: 2.5 milyon euro21/08/2024 15:44