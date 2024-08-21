70 milyon euroluk veda planı: ''Dört büyükler''de gözden çıkarılan isimler

Süper Lig'de "Dört büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da birçok futbolcu yeni sezon planlaması dahilinde gözden çıkarıldı. "Dört büyükler"in gözden çıkardığı futbolcuların toplam değerlerinin 70 milyon euro olması dikkat çekti.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da yeni sezonun kadro planlaması sürüyor. Bu bağlamda "Dört büyükler"de birçok futbolcu gözden çıkarıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un vedalaşma planları yaptığı futbolcuların toplam değeri ise -Transfermarkt verilerine göre- 70 milyon euroyu gördü. İşte o isimler...

GALATASARAY | Sergio Oliveira: 2.5 milyon euro

Taylan Antalyalı: 1.6 milyon euro

Alexandru Cicaldau: 3 milyon euro

Halil Dervişoğlu: 1 milyon euro

FENERBAHÇE | Luan Peres: 1.3 milyon euro

Serdar Aziz: 600 bin euro

Levent Mercan: 3 milyon euro

Rade Krunic: 6 milyon euro

Miha Zajc: 2.4 milyon euro

Ryan Kent: 3.5 milyon euro

Cengiz Ünder: 14 milyon euro

Emre Mor: 2 milyon euro

BEŞİKTAŞ | Daniel Amartey: 5 milyon euro

Alex Oxlade-Chamberlain: 4.2 milyon euro

Vincent Aboubakar: 3.4 milyon euro

Onur Bulut: 2 milyon euro

TRABZONSPOR | Umut Bozok: 1.8 milyon euro

Taxiarchis Fountas: 3.7 milyon euro

Tonio Teklic: 1.1 milyon euro

Rayyan Baniya: 2.5 milyon euro