KKTC’de bugün 8 bin 385 test yapıldı, 64'ü yerel 70 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi.

Vakalardan 42’si Lefkoşa, 13’ü Gazimağusa, 7’si Girne, 2’si de İskele bölgesinden.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, testi pozitif çıkanlardan biri hava yoluyla geldi, 5 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları için gözetim altındaydı.

64 yerel vakanın bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa Merkez-8 / Surlar içi- 16 / Haspolat-6 / K.kaymaklı-3/ Yenikent-3 / Taşkınköy-2/ Çağlayan-1/ Gönyeli-1/ Kızılbaş-2

Girne Merkez- 5/ Koruçam-1/ Dikmen-1

Gazimağusa Merkez -6 / Geçitkale-1 / Karekeşliler-1 / Maraş-3 / Kaliland Bölgesi- 1 / Kaleiçi-1

İskele- Kaleburnu - Karpaz-1 / İskele Boğaz-1

KKTC’de vaka sayısı 4 bin 628’e, test sayısı 780 bin 392’ye, iyileşip taburcu edilenlerin sayısı 4 bin 105’e yükseldi.

Ülkede halen tedavisi devam eden 497 kişi bulunuyor. Bunlardan 3’ü yoğun bakımda, 75’i Pandemi Merkezi’nde, 419’u ise pandemi otellerinde.

Bugüne kadar koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı ise 26.

5 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8385

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 70

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 64

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 780. 392

Toplam Vaka Sayısı: 4628

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4105

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 497

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 419

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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05/04/2021 18:54