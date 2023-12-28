70 yaşına da gelse kocasını kıskanmaktan vazgeçmeyen burçlar!

Burçların kıskançlık seviyeleri bazen güldürür bazen düşündürür bazen de soğutur. Ama bir gerçek var ki 70 yaşına da gelse huylu huyundan vazgeçmez. 70 yaşına da gelse kocasını kıskanmaktan vazgeçmeyen burçların özelliklerini bir araya getirdik. Onlar astrolojinin en kıskanç burçları ve onlarla kimse bu konuda yarışamaz.

Kıskanç burçların sınırları asla tahmin edilemez. Çünkü o burçlar kıskançlık krizi konusunda daima liderdir. 70 yaşına da gelse kocasını kıskanan burçları bir araya getirdik.

EN KISKANÇ KADIN BURÇLARI

Akrep

Siz siz olun Akrep burcuna yanlış yapmayın. Bir Akrep burcunun kıskançlık kriziyle karşılaşmayı asla istemezsiniz. Çünkü onların sevgisi büyük olduğu kadar öfkesi de büyüktür. Akrepler zor güvendikleri için kıskançlığı bırakamazlar. Kıskançlığı sempatiklik seviyesinde tutmaya çalışın, aksi taktirde sizi eve hapseder.

Aslan

Aslanlar sadıktır ve partnerlerine karşı çok tutkuludur. Partnerlerinin başkalarıyla karıştığını görmeye dayanamazlar ve bu nedenle başka biri partnerinin dikkatini çalmaya çalıştığında kolayca kıskanırlar. Ve partnerleri, romantik bir şekilde belirtilmese bile başkalarına iltifat eder veya övmeye başlarsa durum daha da kötüleşir.

Başak

Sadece kendilerini değil aynı zamanda partnerlerini de aşırı derecede eleştirebilirler. Eşlerinin hatalarını belirtmek de onların kıskanç ve üzgün olduklarının açık bir işaretidir. Sadakatsizliği düşündüren durumları düşünmeye çalışacaklar ve partnerlerine mantıksız derecede kızacaklar.

Balık

Duygularına çok bağlıdırlar ve bu nedenle her duyguyu çok derinden hissetmeye eğilimlidirler. Kıskançlıkta olduğu gibi, eğer kıskançlığın akıllarının her yerinde dolaştığını hissederlerse, çok sıradan ve ifadesiz hale gelirler. Onlar için bir ilişkide iletişim çok önemlidir ve eğer bu yavaş yavaş kaybolursa, kıskanmaları kaçınılmazdır.

Yengeç

Belli etmeyebilirler ama kolaylıkla kıskanabilirler. İlişkilerde güvenlik ararlar ve yeterli olmadığında kendilerini son derece güvensiz hissederler. İşte o zaman kıskançlık duymaya başlarlar. Çok hassastırlar ve insanlara açılmakta zorluk çekerler. İlişkide sevilme konusunda çok fazla güvenceye ihtiyaçları var.