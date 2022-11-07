70 yaşındaki kadın, piyangodan iki defa büyük ödül kazandı

ABD’li 70 yaşındaki bir kadın, kazı kazan kartlarından birkaç gün içinde toplam 400 bin dolar kazandı.

ABD'nin Delaware eyaletinde 70 yaşındaki bir kadın, kazı kazan kartlarından at arda iki defa büyük ödül kazandı.

Adı açıklanmayan kadın, ilk önce kazı kazandan 100 bin dolar kazandı. Bu ödülü almaya gittiği sırada yeniden kazı kazan kartı alan kadının kartına bu defa da 300 bin dolarlık ödül düştü. Şansı karşısında büyük şaşkınlık yaşayan kadın, arkadaşıyla beraber haberi aldıklarında bir süre oturduğu yerde kaldığını anlattı.

Birkaç gün içinde 400 bin dolarlık ödülün sahibi olan kadın, yıllardır piyango ve kazı kazan oynadığını ama şansının ilk defa döndüğünü söyledi.

Bu habere tepkiniz:



07/11/2022 18:29