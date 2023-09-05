70 yıl içerisinde Dünya’nın kurak alanları yüzde 10 artacak

Çinli bilim insanları önümüzdeki 70 yıl içinde Dünya’nın su rezervlerinde önemli bir azalma olacağını öngördü. Çin Bilimler Akademisi’ne göre, bu duruma dünya çapındaki kuru arazi alanının yaklaşık yüzde 10 oranında genişlemesi de eşlik edecek.

NPJ: Climate and Atmospheric Science dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmanın sonuçlarına göre, dünyanın su stokundaki bu azalma, yağış ve buharlaşmalardaki dalgalanmalara bağlanıyor. Söz konusu azalma 2100 yılına kadar yüzde 41 ila 84’e ulaşabilir.

Şarku’l Avsat’ın Çin haber ajansı Xinhua’dan aktardığı habere göre Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü’nden bir araştırma ekibi, kurak alanlardaki bitki örtüsünün büyümesine dünyanın su stokunun ne ölçüde tepki vereceğini öğrenmek için uydu gözlemlerine ve model çıktılarına istinaden bir çalışma gerçekleştirdi.

Araştırma ekibi, topraktaki su rezervlerinin azaldığı 1982 ile 2016 yılları arasında dünya genelindeki kurak alanlarda bitki örtüsü büyümesinde genel bir artış gözlemledi.

Sonuçlar, özellikle tarım arazilerinin yoğunlukta olduğu bölgelerde iki gösterge arasında ters bir ilişki olduğunu gösterdi.

Araştırma ekibi uzaktan algılama gözlemleri, model simülasyonları ve makine öğrenmesi yöntemlerini kullanarak, dünyadaki kurak alanların 2100 yılına kadar yüzde 4,1 ila 10,6 oranında genişleyebileceğini ve Dünya’nın su stokunda önemli bir azalma olabileceğini öngördü.

Elde edilen bulgular, dengeli ekolojik restorasyon, tarımsal yönetim ve su kaynaklarının kullanımı için koordineli planlama ihtiyacına ışık tuttu.