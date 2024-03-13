70 yıldır demir bir kafeste yaşıyordu...

Paul Alexander, 1952'de altı yaşındayken çocuk felci geçirdi. Alexander'ın boyundan aşağısı felç kaldı ve kendi başına nefes alamayınca yetmiş yılı aşkın bir süre boyunca, yeni teknolojiler ortaya çıksa bile, nefes almak için demir bir makineye güvendi.

Demir akciğer makinesi adı verilen bir çeşit demir bir kapsül Alexander'ın hayatta kalmasını sağladı.

Organizatör ve engelli hakları aktivisti Christopher Ulmer, Alexander'ın GoFundMe sayfasında yazarak şunları söyledi: ''Paul Alexander dün vefat etti. Çocukken çocuk felcini atlattıktan sonra 70 yıldan fazla bir süre demirden bir akciğerin içinde yaşadı. Bu süre zarfında Paul üniversiteye gitti, avukat ve bir yazar oldu. Hikâyesi çok uzaklara yayıldı ve dünyanın her yerindeki insanları olumlu bir şekilde etkiledi. Paul, hatırlanmaya devam edecek inanılmaz bir rol modeldi."

ÜNİVERSİTE BİTİRDİ, AVUKAT OLDU, KİTAP YAZDI

Ulmer'in de belirttiği gibi Alexander'ın kararlılığı onun bir dizi dikkate değer başarıya imza atmasını sağladı. 21 yaşındayken Dallas'ta bir liseden derslere bizzat katılmadan mezun olan ilk kişi oldu.

Üniversite yönetiminde yaşadığı birçok zorluktan sonra Dallas'taki Southern Methodist Üniversitesi'ne kabul edildi ve ardından Austin'deki Texas Üniversitesi'nde hukuk fakültesine girdi.

Bir duruşma avukatı olma hayallerinin peşinden gitti ve mahkemede müvekkillerini üç parçalı bir takım elbise ve felçli vücudunu dik tutan değiştirilmiş bir tekerlekli sandalye ile temsil etti.

Ayrıca engelli hakları için bir oturma eylemi düzenledi ve kendi anı kitabını yayınladı.

155 sayfalık kitabın tamamlanması beş yıl sürdü; Alexander her kelimeyi bir sopaya iliştirilmiş bir kalemle yazdı.

DEMİR KAPSÜLDEN VAZGEÇMEDİ

Alexander, anne ve babasından, erkek kardeşinden ve hatta 2015'te hava sızdırmaya başlayan orijinal demir akciğerinden daha uzun yaşadı, ancak YouTube'da yardım için yalvardığı bir videonun ardından tamirci Brady Richards tarafından onarıldı.

Büyük sarı metal bir kutu olan ventilatör, hastaların boyunlarına sıkıca tutturulmuş bir şekilde içeride uzanmalarını gerektiriyor.

Hastanedeyken doktorlar, makineyi kapatıp onu dışarı çıkmaya zorlayarak Paul'ün kendi başına nefes almasını sağlamaya çalıştı, daha modern ventilatörler önerildi ancak Alexander, alıştığı için demir akciğer makinesini kullanmaya devam etti.

Alexander üniversitedeyken daha sonra nişanlandığı Claire ile tanıştı. Annesinin kızıyla konuşmasını nasıl yasakladığını anlattı. Daha sonra ise bakıcısı, yani kendi deyimiyle 'kolları ve bacakları' olan Kathy Gaines ile yakın bir ilişki kurdu. Gaines, Alexander hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra yardım etmeye başlamış ve onu otuz yıldan fazla bir süre desteklemişti.

Çocuk felci, merkezi sinir sisteminin solunum fonksiyonunu etkileyen ve kas güçsüzlüğüne ve felce neden olabilen bulaşıcı bir viral hastalıktır. Kirlenmiş su ve yiyecekler yoluyla veya enfekte bir kişiyle temas yoluyla bulaşır.

1950'li yıllarda kullanılmaya başlanan aşının yaygınlaşmasıyla birlikte dünya genelinde büyük ölçüde önüne geçildi. Hastalık bugün sadece dört ülkede endemik olmaya devam ediyor: Nijerya, Pakistan ve Afganistan.

Yaklaşık 20 yıllık kapsamlı bir kampanyanın ardından yakın zamanda Hindistan'da da çocuk felci yok edildi ve sürekli ağızdan ve enjekte edilen aşılarla salgın başarılı bir şekilde sona erdi.