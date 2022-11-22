70 yıllık bir hazine: FOTO ŞIK

Gülten Özyakup SEZGİN

Kıbrıs’ın ilk fotoğrafçılarından, anıları ölümsüzleştiren Mehmet Şık, toplum tarafından ‘Foto Şık’ olarak tanınıyor.

Foto Şık, yıllardır aynı dükkânının kapısını açarak, anıları çoğaltmaya, halka hizmete devam ediyor.

1940’lı yıllardan beri kullandığı fotoğraf makinelerini muhafaza eden Mehmet Şık, onlara gözü gibi bakıyor.

Çukurova (Gurumanastır ) köyünde 1928 yılında doğup büyüyen, bahçe ve hayvancılıkla uğraşan bir ailenin oğlu olduğunu belirten Şık, “meslekte ilk Suzan Yakar, Münür Nurettin, Ayhan Işık, Eşref Kolçak onların fotoğraflarından çektim ve satmaya başladım.” dedi.

Makarios’tan Bülent Ecevit’e kadar… 1952 yılında, Lefkoşa’daki Türk Lisesi yanında bir dükkân açan Şık, 1953 yılında Lefkoşa Surlariçi’ndeki dükkânında sanatını geliştirerek büyük isim yaptığını ifade etti.

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22/11/2022 19:42