700 Bin TL Mağusa'da!

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

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08/10/2021

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700 Bin TL Mağusa'da!

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

  Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 700 Bin TL’lik büyük ikramiye 73679 numaralı bilete isabet etti.Talihli bilet, Mağusa bayilerimizden Aydın Solak tarafından satıldı.

 Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 9 Ekim 2021 itibarıyla satışa sunulacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz

08/10/2021 20:42
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TAGS: piyango, kktc, ikramiye
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