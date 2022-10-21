700 yıl önce koruyan gen hasta ediyor

ABD’de Chicago Üniversitesi’nden bilim insanları, 1346’dan 1353’e kadar Avrupa, Asya ve Afrika’yı kasıp kavuran, “kara ölüm” olarak adlandırılan hıyarcıklı veba salgınından önce, salgın sırasında ve sonrasında ölen insanların dişlerinden alınan DNA’yı inceledi.

Elde edilen sonuçlarda, Orta Çağ’da vebaya karşı koruyucu olan “ERAP2” adlı bir gen varyantının günümüzde otoimmün (bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun normal dokularına saldırdığı durum) hastalıklara karşı duyarlılıkla bağlantılı olduğu görüldü. Salgında 75 ila 200 milyon arası insanın öldüğü tahmin ediliyor

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21/10/2022 13:38