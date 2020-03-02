Johnson, Carrie Symonds ile nişanlandı: Çift bebek bekliyor

Johnson'ın İngiltere Başbakanı olması sonrası Başbakanlık konutuna taşınan ikili, evlenmeden konuta geçen ilk çift olmuştu. 31 yaşındaki Symonds, Johnson'ın partisinin eski iletişim sorumlusuydu.

55 yaşındaki Johnson'ın daha önceki iki evliliğinden ve ilişkilerinden beş çocuğu bulunuyor.

Son olarak geçtiğimiz aylarda Johnson'ın Symonds ile beraber Karayipler'de yaptığı 15 bin sterlinden fazla tutan lüks yılbaşı tatilii gündem olmuş ve bu tatil parlamentonun eleştirilerine neden olmuştu.

02/03/2020 10:41