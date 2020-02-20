Meclis’te Anayasa değişikliği yasa önerisi toplantısı

Cumhuriyet Meclisi’nde Anayasa değişikliği için yasa önerisinin detaylarını görüşmek amacıyla Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın başkanlığında siyasi parti başkanlarının da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, toplantıya Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başsavcı Behiç Öztürk, Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Toplantıda Meclis Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile Komite üyeleri CTP Milletvekili Asım Akansoy ve HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu da hazır bulundu.

Yapılan toplantı sonucunda, konuyla ilgili görüşmelerin ve değerlendirmelerin devam edeceği açıklandı.

20/02/2020 15:38