İran, ABD'nin Irak'taki üslerini vurdu

Sabah saatlerinde İran, ABD'nin Irak'ta Erbil ve Anbar şehirlerinde bulunan hava askeri üslerine saldırı düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun saldırıyı balistik füzelerle gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump "Her şey yolunda" mesajını verirken İran Devlet Televizyonu 80 ABD'linin öldürüldüğünü açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İranlı general Kasım Süleymani'nin 'intikam operasyonu' kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün balistik füzeyle vurulduğu belirtti.

Pentagon ise İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini doğruladı ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

Orta Doğu'da yayın yapan ABD merkezli televizyon kanalı El Hurra, vurulan üsler arasında yer alan Ayn el-Esad'ın vurulma anının görüntülerini yayınladı.

Saldırıda ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüz bilgi verilmezken, ABD Başkanı Trump tweetinde "Şimdilik her şey yolunda" diyerek can kaybı olmadığının mesajını verdi.

İran Devlet Televizyonu ise kısa süre sonra yaptığı açıklamada 80 ABD'linin öldürüldüğünü duyurdu.

08/01/2020 09:29