70’lik Demanslı Rum Unuttu, Rum Polisi Unutmadı

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28/08/2021

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70’lik Demanslı Rum Unuttu, Rum Polisi Unutmadı

Rum polisi, huzurevinde yaşayan kalp, diyabet, Parkinson ve demans hastası olan 70 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u, “Kıbrıs Lirası”nın tedavülde olduğu dönemden kalma cezasını ödemediği gerekçesiyle tutukladı.

Fileleftheros’un haberine göre polis, hakkında 16’sı Euro’ya geçilmesinden sonraki döneme ait 6 bin 46 Euro’luk cezası için toplam 22 ödeme emri bulunan ve bir türlü yakalayamadığı 70 yaşındaki adamı, gezinmek için huzurevinden çıktığı anda 13 Ağustos’ta tutukladı.

Araya Meryemana Yortusu (15 Ağustos) da girince, hakkındaki işlemler tamamlanana kadar 4 gün cezaevinde tutulan Rum, ayda 100 Euro ödemesi şartıyla huzurevine geri götürüldü.

28/08/2021 13:48
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TAGS: rum polisi, güney kıbrıs, adli haber
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