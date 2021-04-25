71 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6998 olup, 54'ü yerel 71 pozitif vakaya rastlanmış, 49 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 13 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 54 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 11 kişi Gazimağusa, 22 kişi Girne, 5 Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Kızılbaş-1/ Yenikent-1/ Surlariçi-1/ K.Kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Haspolat-2/ Hamitköy-4/ Göçmenköy-1/ Değirmenlik-3

Girne

Girne Merkez-10 / Dikmen-1/ Ozanköy-2/ Alsancak-4/ Çamlıbel-1 / Karakum-1/ Zeytinlik-1/ Karaoğlanoğlu-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2/ Karakol-3 / Sakarya-2 / Yeniboğaziçi-1/ Maraş-2 / Salamis Yolu-1

Güzelyurt

Gayretköy-1 / Akçay-4

25 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6998

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13

Yerel Vaka Sayısı: 54

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 49

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 940. 709

Toplam Vaka Sayısı: 6025

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5179

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 817

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 164

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 648

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 23

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 3

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 1267

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 420

Bu habere tepkiniz:



25/04/2021 19:22