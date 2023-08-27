71 yaşındaki alkollü sürücü telefon direğine çarptı
27/08/2023
Karşıyaka'da dün saat 15:00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Pauline Mary Chaplın (K-71), 250 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NB 871 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak telefon direğine çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Pauline Mary Chaplın tutuklandı
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor