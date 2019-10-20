71 yaşındaki yayaya çarptı, kaçtı!

Mehmetçik'te, bu akşam saatlerinde, kimliği henüz belirlenemeyen meçhul bir sürücü, aracına binmeye çalışan 71 yaşındaki yaya Mehmet Poyraz’a çarptı. Çarpan kişi olay yerinden kaçtı.

Kazada ağır yaralanan Mehmet Poyraz hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 18.50’de Mehmetçik'te Kayabaşı Sokak üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü, kullanımındaki araçla seyrettiği sırada, o esnada yolun solunda aracına binmeye çalışan Mehmet Poyraz’a çarparak olay yerinden kaçtı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Mehmet Poyraz, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması, kafatası ve kaburga kırığı teşhisiyle nöroloji servisinde tedavi altına alındı. Yürütülen ileri soruşturmada kazaya methaldar aracın GM 515 plakalı araç olduğu tespit edilirken, olay esnasında aracı kimin sürdüğü ise henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

20/10/2019 22:55