71. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda Başarılı olanlar açıklandı

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12/02/2024

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71. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda Başarılı olanlar açıklandı

71. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 04 Şubat 2024, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi. 

     2024 yılı Faaliyet Programında yer alan 71. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 04 Şubat 2024, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi. 

      Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 93 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.

     Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

 

TERFİ EDENLERİN İSİM LİSTESİ VE TERFİ ETTİKLERİ KUŞAK DERECELERİ:

 

Sarı Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

  1. Hasan Reessur                    11. Zeynep Yüglük               21. Karmin Haci
  2. Atom Artyom                     12. İnci Digil                         22. A. Aziz Debeş
  3. Roman Resnicivko             13. H. Umut Asaf                  23. Sema Khakparaghi 
  4. Samet Tıbık                        14. Baron A. Ak                    24. Eda Güngör
  5. Umut Narbayev                  15.Yıltan Bitirim                   25. Umme Hani Syeda
  6. Muhammet Farez               16. Hacer Korkmaz                26. Nisa Nur Avcı
  7. Rüzgar Delibaş                   17. Samet Karamustafa          27. Emirhan Seviş
  8. Kardelen Koşar                   18. Apdulla Demir                 28. Türkay Güriz
  9. Melike Koşar                      19. Ritvan Yalım                    29. Muhammed E. Avcı
  10. Atel Al Bizri                       20. Mestan Sevk

 

Yeşil Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

  1. Cem Narlı                                11. Ayşe Ucar                    21. Cenk Apaydınlı
  2. Ömer Kandilli                         12. Efe Yüğlük                   22.Bengi Su Öztürk
  3. Alptuğ Bağrıaçık                     13. Ege Yüğlük                  23. Asya Tek
  4. Ada Doğan                              14. Tsimur Ausyelko          24. Ada Tek
  5. Boran Cura                              15. Tuğra Küçük                 25. Elif D. Baba Can
  6. Ege Anadol                             16. Ali Osman Aksoy          26. Erdal Aslantürk
  7. Emine Sara Özislam                17.  B. Samet Akdenizli      27. Ata Mert Babacan
  8. Seydi Ferhat Özislam              18. Hira Akdenizli
  9. Zeren Ada Dursun                   19. Mavi Burcel
  10.  Elifnaz Ögüt                            20. Mehmet Özorcun

 

Yeşil Mavi Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

      1. Nevra Ceylangüden

      2. Gökay Can Evreno

 

 

 

 

 

Mavi Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

  1. Aleyna Nur Özislam                    11. Medine Kutay
  2. Alperen Mustafa Coşar                12. Sinem Olgu
  3. Mustafa Yalçınkaya                     13. Burak Pars Khakparaghi
  4. Ada Başpınar
  5. Orhan Gül
  6. ALİ Kahraman
  7. Muhammet Köroğlu
  8. Yunus Koruk
  9. Ayel Bitirim
  10. Ömer Tuzluca

Mavi Turuncu Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

  1. Ender Koç
  2. Ayşe Ceren Öney

 

Turuncu Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

  1. Elay Bitirim
  2. Efe Zeybek
  3. M. Kahin Özakdenizli
  4. Ekrem Direktör
  5. Yakup Çavga
  6. Efe Leybek

 

Turuncu Kahve Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

  1. Arda Demir
  2. Ahmet Topaloğulları
  3. Serin Zeybek
  4. Su Demirbüker
  5. Berat Güraslan

 

Kahverengi Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

  1. Süleyman Ali Kurt                           
  2. Beren Alpmut
  3. Haydar T. Carşı
  4. Ekinnur Diğil
  5. Sinan Macit
  6. Utku Aslantürk

 

Kahverengi Siyah Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

  1. Okay Güfta
  2. Türker Eren Öney
  3. Enes Baran Elkondu
12/02/2024 12:27
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TAGS: Kickboks
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