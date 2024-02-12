71. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda Başarılı olanlar açıklandı

71. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 04 Şubat 2024, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi.

2024 yılı Faaliyet Programında yer alan 71. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 04 Şubat 2024, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi.

Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 93 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

TERFİ EDENLERİN İSİM LİSTESİ VE TERFİ ETTİKLERİ KUŞAK DERECELERİ:

Sarı Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

Hasan Reessur 11. Zeynep Yüglük 21. Karmin Haci Atom Artyom 12. İnci Digil 22. A. Aziz Debeş Roman Resnicivko 13. H. Umut Asaf 23. Sema Khakparaghi Samet Tıbık 14. Baron A. Ak 24. Eda Güngör Umut Narbayev 15.Yıltan Bitirim 25. Umme Hani Syeda Muhammet Farez 16. Hacer Korkmaz 26. Nisa Nur Avcı Rüzgar Delibaş 17. Samet Karamustafa 27. Emirhan Seviş Kardelen Koşar 18. Apdulla Demir 28. Türkay Güriz Melike Koşar 19. Ritvan Yalım 29. Muhammed E. Avcı Atel Al Bizri 20. Mestan Sevk

Yeşil Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

Cem Narlı 11. Ayşe Ucar 21. Cenk Apaydınlı Ömer Kandilli 12. Efe Yüğlük 22.Bengi Su Öztürk Alptuğ Bağrıaçık 13. Ege Yüğlük 23. Asya Tek Ada Doğan 14. Tsimur Ausyelko 24. Ada Tek Boran Cura 15. Tuğra Küçük 25. Elif D. Baba Can Ege Anadol 16. Ali Osman Aksoy 26. Erdal Aslantürk Emine Sara Özislam 17. B. Samet Akdenizli 27. Ata Mert Babacan Seydi Ferhat Özislam 18. Hira Akdenizli Zeren Ada Dursun 19. Mavi Burcel Elifnaz Ögüt 20. Mehmet Özorcun

Yeşil Mavi Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

1. Nevra Ceylangüden

2. Gökay Can Evreno

Mavi Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

Aleyna Nur Özislam 11. Medine Kutay Alperen Mustafa Coşar 12. Sinem Olgu Mustafa Yalçınkaya 13. Burak Pars Khakparaghi Ada Başpınar Orhan Gül ALİ Kahraman Muhammet Köroğlu Yunus Koruk Ayel Bitirim Ömer Tuzluca

Mavi Turuncu Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

Ender Koç Ayşe Ceren Öney

Turuncu Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

Elay Bitirim Efe Zeybek M. Kahin Özakdenizli Ekrem Direktör Yakup Çavga Efe Leybek

Turuncu Kahve Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

Arda Demir Ahmet Topaloğulları Serin Zeybek Su Demirbüker Berat Güraslan

Kahverengi Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

Süleyman Ali Kurt Beren Alpmut Haydar T. Carşı Ekinnur Diğil Sinan Macit Utku Aslantürk

Kahverengi Siyah Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

Okay Güfta Türker Eren Öney Enes Baran Elkondu