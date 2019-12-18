Güney Kıbrıs’ın batık kredileri 9,68 milyar euro

Alithia gazetesi de, Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs dahil 11 ülke için 2020 yılı değerlendirme raporu hazırlanması kararı aldığı ve Güney Kıbrıs’a bir dizi uyarıda bulunduğunu kaydetti.

Haberde, Komisyon’dan Güney Kıbrıs’a, batık kredilerin makroekonomik dengesizlik yarattığı konusunda uyarılarda bulunulduğu ifade edildi.

18/12/2019 14:49