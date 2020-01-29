İskele Belediye Korosu 2020 Yılının İlk Konserini Verdi

Belediyeden verilen bilgiye göre, yılın ilk konserini, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda müzik sever izledi. İB Korosu Eğitmeni Şef Ziya Başkal’ın öncülüğündeki konserde gitarda Ayhan Başkal, piyanoda Özkan Boyacıoğlu, davulda Mehmet Şeker, kemanda ise Mustafa Fegar yer aldı.

29/01/2020 16:04