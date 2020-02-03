Anastasiadis’in Özel Jetle Seyahatleri Meclis Denetleme Komitesi’ne Taşınıyor

Anastasiadis’in 2018-2019 yıllarında özel jetle yaptığı 21 seyahatle ilgili prosedürler incelenecek

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03/02/2020

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Anastasiadis’in Özel Jetle Seyahatleri Meclis Denetleme Komitesi’ne Taşınıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Suudi Arap şeyhine ait özel jetle yaptığı seyahatlere dair Rum Sayıştaylığı’nın hazırladığı raporun, Meclis Denetleme Komitesi’ne sevk edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, komitenin 20 Şubat’ta toplanarak, Anastasiadis’in 2018-2019 yıllarında özel jetle yaptığı 21 seyahatle ilgili prosedürlerin inceleneceğini yazdı.

Haberde, bazı Rum milletvekillerinin, Anastasiadis’in yaptığı bu seyahatlerin siyasi etiğe aykırılık içerdiği gerekçesiyle, konuyu Rum Meclisi Kurumlar Komitesi’ne sevk edeceği de belirtildi.

03/02/2020 14:27
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TAGS: haberkıbrıs, anastasiadis, özel jet
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