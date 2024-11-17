718 gündür kaçak yaşıyordu yakalandı!

Kamalı Haber

KKTC'de ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklanan Chirist Nisanfumu sabah mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Kabadayılar, 16 Kasım’da, saat 19.00’da Hamitköy - Lefkoşa’da Yay sokak üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından, zanlı Chrıst Nsıamfumu’nun yapılan muhaceret kontrolünde, 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 718 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, zanlının kacak olduğu süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadığını araştırılacağını belirterek, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.