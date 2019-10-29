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Baf Türk Birliği: 'Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir'

Dökmen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı  kutlama mesajı yayımladı.

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29/10/2019

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Baf Türk Birliği: 'Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir'

 Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı  kutlama mesajı yayımladı.

Dökmen’in kutlama mesajı şöyle:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare’ diyerek miras bıraktığı Cumhuriyetin müdafaası ve muhafazası her şeyden önce gelmektedir. Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. yıl dönümünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitler ve gazileri saygı ve rahmetle anar,  Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutlarım.”

29/10/2019 12:21
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TAGS: Baf, Türk, Birliği, 29, ekim, haber, kıbrıs,
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