Marquez Aragon'dan 8. birincilik
MotoGP'de sezonun 14. ayağı Aragon Grand Prix'sini Repsol Honda pilotu Marc Marquez kazandı.
23/09/2019
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MotoGP'de sezonun 14. ayağı Aragon Grand Prix'sini Repsol Honda pilotu Marc Marquez kazandı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı Aragon Grand Prix'sini, İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden yapıldı. Mücadeleye "Pole" pozisyonundan başlayan Marquez, yarışı 41.57.221'lik zamanıyla rakiplerinin önünde bitirdi. Honda pilotu bu sonuçla sezonun 8., kariyerinin 52. MotoGP birinciliğini elde etti.
Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso, Marquez'in 4.8 saniye gerisinde ikinci, Pramac ekibinin Avustralyalı sürücüsü Jack Miller ise liderin 5.4 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı. Sezonun 15. yarışı Tayland Grand Prix'si, 6 Ekim'de koşulacak.