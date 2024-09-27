72 yaşındaki Glenis Jane Ireland hayatını kaybetti

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27/09/2024

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72 yaşındaki Glenis Jane Ireland hayatını kaybetti

Beylerbeyi ve Gönyeli’de sakin iki kişi aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Beylerbeyi’nde sakin Glenis Jane Ireland (K-72), dün saat 09.30 sıralarında, ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

-90 yaşındaki Vesile Aliosman Syuleyman hayatını kaybetti

Ayrıca, Gönyeli’de sakin Vesile Aliosman Syuleyman (K-90), bu sabaha karşı 03.00 sıralarında, kaldığı ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitirdi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

27/09/2024 15:13
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TAGS: haber, kıbrıs
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