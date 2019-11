Sivil Havacılık Dairesi Yasa Tasarısı kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi. Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasında sınavlar konusunda atılan doğru adımlara destek beklediklerini söyledi. İşe alınanların isimlerini bile bilmediğini ve bilmekle de ilgilenmediğini kaydeden Özersay, bakanların birinci derece yakını olan ve istihdam edilmeyenler olduğu göz önüne alındığında belki hiç yapılmayan kadar adil bir sınav gerçekleştirildiğinin görülebileceğini anlattı.



Özyiğit: Bazı münhallerin neden durduruldu"

İlgili komite raporunun okunmasının ardından tasarıya ilişkin ilk sözü TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit aldı.

Sivil Havacılığa hava trafik kontrolörü istihdam edileceğini dile getiren Özyiğit, vardiya sistemine bir an önce geçilmesi gerektiğini söyledi.

Kamu Reformu’nun ve vardiya sisteminin ne zaman gündeme geleceğini soran Özyiğit, bu istihdamda 28 yaş sınırının neye göre konduğunu sordu.

Kamuda açılan bazı münhallerle ilgili sorular yönelten Özyiğit bazı münhallerin neden durdurulduğunu da sordu.

Özyiğit Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na olumlu oy vereceklerini söyledi.



Özdenefe:"Sona gelinen yasalar ne zaman Meclis’e gelecek"

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısıyla öngörülen değişikliğin önemli olduğunu anlattı.

Bunun geçen hafta ivediliği alınan bir değişiklik olduğunu söyleyen Özdenefe, ivediliğin ilgili hizmetlerin sürmesi açısından önemli olması nedeniyle alındığını kaydetti.

Özdenefe, CTP’nin sorumlu muhalefet anlayışıyla komitelere bir tamam katıldığını ancak bazı yasaların durumuyla ilgili sorularının sonuçsuz kaldığını belirtti.

İvediliği olan, halk yararına olan tüm yasalara katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydeden Özdenefe, ancak Kamu Reformu, Nereden Buldun Yasası, Vicdani Ret Yasası, Yurttaşlık Yasası gibi önceki hükümet döneminde sona gelinen yasaların ne zaman Meclis’e geleceğini sordu.

Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na oylarının olumlu olacağını söyledi.



Berova: "Devletin teşkilat yapısının günümüz koşullarına uyarlanması gerekir"

UBP Grup Başkan Vekili Özdemir Berova da söz alarak, muhalefetin komitedeki yasa çalışmalarına destek verdiğini ancak önceki hükümet döneminde UBP milletvekillerinin de benzeri bir destek verdiğini dile getirdi.

Kamuda bir reform gerekliliği olduğunun ortada olduğunu dile getiren Berova devletin teşkilat yapısının günümüz koşullarına uyarlanması gerektiğini, bu yönde çalışmaların olduğunu anlattı.

E-devlet konusunda yapılan çalışmalara da işaret eden Berova, bu çalışmalar sonuca ulaştığında vatandaşın çok daha iyi hizmet alacağını kaydetti.

Berova, Kamu Görevlileri Yasası’nın önceki hükümet döneminde ele alınış biçimini eleştirdi.

Ülke menfaatine olan yasalar için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Berova, Vidani Ret Yasası’nın zaten üzerinde anlaşılmamış bir konu olduğunu kendisinin bunu başka mecralara yönelik açılmış bir tartışma olarak gördüğünü belirtti.

Berova komitelerde uyumlu bir çalışma yürütüldüğünü de söyledi.



Gündüz: "Kadroların çoğaltılması gerekir"

UBP Milletvekili Menteş Gündüz Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısının önemli olduğunu kaydetti.

İlgili yaş sınırının uluslararası kurallar dikkate alınarak belirlendiğini söyleyen Gündüz, bu yasaya tabi çalışanların çok önemli bir görev ifade ettiğini söyledi.

Sivil Havacılık elemanlarının zaten vardiya usulü çalıştığını ancak eleman yetersizliği nedeniyle sorun yaşandığını söyleyen Gündüz, bu nedenle kadroların çoğaltılması gerektiğini anlattı.

Sivil havacılık personelinin ciddi eğitimden geçerek çok önemli görevler yerine getirdiğini söyleyen Gündüz, 2 yıllık eğitim ardından ülkeye gelenlerin 6 aylık adaptasyon eğitiminden sonra yeniden sınava girdiğini söyledi.

Gündüz komitelerin çok iyi çalıştığını ve bu yasanın geçmesinin önemli olduğunu kaydetti.



Denktaş: "4 kişi 15 kişinin işini yaparken diğer 11 kişi sivil havacılık memuru olarak görev yaptı"

DP Milletvekili Serdar Denktaş da, hava kontrolörü eksikliği nedeniyle daha önce alınan 15 kişinin Türkiye’de eğitim almak için gönderildiğini, bazılarının eğitim ağır olduğu için yarım bıraktığını bazılarının eğitim sonrası sınavı geçemediğini geriye 4 kişi geldiğini anlattı.

Geri dönen 4 kişinin 15 kişinin işini yaparken diğer 11 kişinin sivil havacılık memuru olarak görev yaptığını söyleyen Denktaş, bunda bir terslik olduğunu söyledi.

Denktaş, kontrolörlük vasfına ulaşamayanların çalışmaya devam etmesinin yanlış olduğunu anlattı.

Bu sorunun ele alınması gerektiğini söyleyen Denktaş aksi halde hem ihtiyacın karşılanamayacağını hem de gereksiz yere fazla istihdam yapılacağını anlattı.

Denktaş Hava Kontrolörleri Sendikası’yla bu konunun ele alınabileceğini kaydederek, varsa yasal sıkıntıların da çözülmesi gerektiğini dile getirdi.



Şahali: "Türkiye ile imzalanan her protokolün şart"

CTP milletvekili Erkut Şahali de, münhallerle ilgili Denkaş’ın bahsettiği sorunların önceki zamanlarda başka alanlarda da yaşandığını dile getirdi.

Kamu görevlisinin 6 aydan 2 yıla olan asalet süresine işaret eden Şahali, aslında ihtiyacın siyasi irade olduğunu belirtti.

Kamu reformu konusunda yıllar içinde geçilen süreçten bahseden Şahali, bu konunun Türkiye ile imzalanan her protokolün şartı olduğunu anımsattı.

Şahali, Meclis dışında bu konuda mesai harcanmasının Melis’te harcanacak zamanın azaltılması açısından önemli olduğunu, ancak kararın Meclis iradesine bağlı olduğunu anımsattı.

Bugün yapılan çalışmanın acil bir ihtiyaca çözüm üretse de palyatif bir çalışma olduğunu söyleyen Şahali, konunun köklü bir şekilde çözülmesi için Kamu Görevlileri Yasası üzerinde çalışmak gerektiğini söyledi.



Rogers:"Kamu Reformu’nu her zaman çok önemsiyoruz"

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi başkanı HP Milletvekili Jale Refik Rogers de, bugün ele alınan tasarının uluslararası kurallara uyum sağlamak adına önemli olduğunu anlattı.

İlgili münhallerin açılabilmesi için tasarının ivedi ele alındığını söyleyen Rogers, komite çalışmalarına katkı koyanlara teşekkür etti.

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne gelen yasaların çoğunun geçmeye hazır olmadığını kaydeden Rogers, aylardır ivediliği olan Ruh Sağlığı Yasası’nı çalıştıklarını dile getirdi.

İvediliği olan bu gibi başka yasaları da çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Rogers, şu ana kadar bütçe görüşmeleri olması nedeniyle zaten komitenin çalışamadığını söyledi.

Bu nedenle ellerindeki kısa tasarıları Meclis’e sunmak için çalıştıklarını söyleyen Rogers, belirli yasaların bilerek ötelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Rogers, Kamu Reformu’nun her zaman çok önemsedikleri bir yasa olduğunu bunun için çalışmaya her zaman hazır olduklarını anlatı.



Atakan: "34 yeni kontrolör almak için çalışma yaptık"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da söz alarak yapacakları çalışmalarda ilgili tüm iş kolları ve sendikalarla sürekli istişare içinde olduklarını ancak bir tarife değişikliğinin sendikayla istişare edilemeyeceğini söyledi.

Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na da değinen Atakan, ilgili yaş değişikliğinin uluslararası kurallar çerçevesinde yapıldığını anlattı.

İlgili dairede rotasyon ve vardiya şeklinde çalışıldığını ve personel eksikliği nedeniyle çalışmaların sağlıklı şekilde yapılamadığını söyleyen Atakan, bu nedenle 34 yeni kontrolör almak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Daha önce yapılan sınavla alınan kişilerden çoğunun ilgili lisansı alamadığı konusuyla ilgili, kamuya girişin sınavı geçmek değil lisansı almak noktasına getirilmesi için çalıştıklarını söyleyen Atakan, doğru olanın hava trafik kontrollerinin farklı bir yasayla işe alınması olduğunu söyledi.

Atakan bu kez yapılacak sınav kapsamında farklı bir yetenek sınavı yapılacağını, Türkiye’deki eğitim için KKTC’den gidenler için ayrı bir sınıf açılacağını dile getiren Atakan, başarı oranının önceki yıllardan yukarda olmasını öngördüklerini belirtti.



Özersay: “İşe alınanların isimlerini bile bilmiyorum"

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, söz alarak TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in münhaller konusundaki sorularına yanıt verdi.

Soruda iki sınava yer verildiğini birinin yapılmış birinin de yapılacak olan bir sınav olduğunu söyleyen Özersay, gerçekleştirilmiş olan banka sınavının DAÜ tarafından yapıldığını dile getirdi.

Özersay yazılı sınav sonrası gerçekleşen mülakatla ilgili, “Söylediğiniz şey doğru olmuş olsa yapılan sıra altüst olurdu. Mülakat ardından ilk 3 sıra, 6. ve 8. sıralar alındı. Mülakat yapanların takdiri vardır” dedi.

Henüz yapılmamış sınavla ilgili olarak ise ortada bir sınav iptali olmadığını söyleyen Özersay, kurumun kendi içerisindeki terfi değerlendirmesinde, dışardan alımlardan farklı olarak şube amirlerinin bir performans değerlendirmesi yapması ardından mülakat yapılmasının planlandığını ancak performans değerlendirmesinde herkesin eşit puan alması nedeniyle yine üniversiteden hizmet alımı yapılarak yazılı sınav ve mülakat yapılmasına karar verildiğini söyledi. Sınav duyurularının gerektiği şekilde yapıldığını söyleyen Özersay, sınavlar konusunda atılan doğru adımlara destek beklediklerini söyledi.

İşe alınanların isimlerini bile bilmediğini ve bilmekle de ilgilenmediğini kaydeden Özersay, bakanların birinci derece yakını olan ve istihdam edilmeyenler olduğu göz önüne alındığında belki hiç yapılmayan kadar adil bir sınav gerçekleştirildiğinin görülebileceğini anlattı.

Özersay mülakatlarda görüntü ve ses kaydı alınmasını da rica ettiğini söyledi.

“İyi bir iş yapıldı destek bekliyorum” diyen Özersay, ilgili kişilerin verilen yanıttan tatmin olmazsa konuyu mahkemeye taşıyabileceğini, sınav sürecinin olabildiğince adil yapıldığını düşündüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından tasarı oybirliğiyle kabul edildi.

25/11/2019 16:39