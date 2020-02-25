İran'da 2 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran'da 2 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ölü sayısı 14'e yükseldi.

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25/02/2020

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İran'da 2 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs kaynaklı ölümler artıyor.

Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 14'e yükseldiğini duyurdu.

Onaylanmış vaka sayısı ise 60'ın üzerinde.

50 kişi hayatını kaybetti iddiası

İran Meclisindeki Kum Milletvekili Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 250 kişinin de karantinada tutulduğunu öne sürmüştü.

Kovid-19 ile mücadelede yetersiz kalındığını söyleyen Emirabadi, İran Sağlık Bakanlığını halka yalan söylemekle suçlamıştı.

Bakanlık ise iddiaları reddetmişti.

25/02/2020 10:06
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