İran'da 2 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran'da 2 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ölü sayısı 14'e yükseldi.
25/02/2020
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İran'da koronavirüs kaynaklı ölümler artıyor.
Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 14'e yükseldiğini duyurdu.
Onaylanmış vaka sayısı ise 60'ın üzerinde.
50 kişi hayatını kaybetti iddiası
İran Meclisindeki Kum Milletvekili Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 250 kişinin de karantinada tutulduğunu öne sürmüştü.
Kovid-19 ile mücadelede yetersiz kalındığını söyleyen Emirabadi, İran Sağlık Bakanlığını halka yalan söylemekle suçlamıştı.
Bakanlık ise iddiaları reddetmişti.