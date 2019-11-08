ATO heyeti KKTC’de temaslarda bulunuyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) davetlisi olarak Ada’ya gelen 16 kişilik heyeti, Ercan Havaalanı’nda KTTO Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve diğer KTTO yöneticileri karşıladı.

Ercan’dan Anıttepe’ye geçen heyet, Dr. Küçük anısına saygı duruşunda bulunduktan sonra Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın mezarını ziyaret etti.

Gürsel Baran başkanlığındaki 16 kişilik heyet, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyetiyle, bugün bir dizi temas gerçekleştirecek.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre heyet, Başbakan Ersin Tatar ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret edecek.

(BRT)

08/11/2019 12:29