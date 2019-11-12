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Türk-Sen Yargıya Başvuruyor

Türk-Sen, Güney Kıbrıs’tan emekli maaşı çeken emeklilerin rum sağlık sistemine kabulü konusunu yargıya taşıyor

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12/11/2019

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Türk-Sen Yargıya Başvuruyor

TÜRK-SEN Dış İlişkiler Sorumlusu Asım Ebeoğlu, Güney Kıbrıs Sosyal Sigortalar Dairesi’nden emekli maaşı alana emeklilerin Güney Kıbrıs Sağlık Sisteminden faydalanabilmeleri için Rum Sağlık Bakanlığı ve sağlık sistemine kabulü konusunda uzun süredir yapmış oldukları temaslarda herhangi bir sonuç alınamadığını bildirdi.

Ebeoğlu, bu nedenden dolayı konuyla ilgili dava açıp mahkeme yoluyla sonuç almaya çalışacaklarını belirtti.

Ebeoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu konuyu görüşmek üzere ilgililerin şahsen TÜRK-SEN’e müracaat etmeleri rica olunur” dedi.

12/11/2019 13:29
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TAGS: haber, kıbrıs, türk-sen, emekli, yargı
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