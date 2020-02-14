Bağımsızlık Yolu’ndan 8 Mart yürüyüşü için çağrı

Bağımsızlık Yolu, 18 Şubat Salı günü saat 19.00’da Khora Kitap Mağusa'ya davet etti.

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14/02/2020

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Bağımsızlık Yolu’ndan 8 Mart yürüyüşü için çağrı

Bağımsızlık Yolu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşünü organize etmek amacıyla "emekten, özgürlükten ve eşitlikten yana tüm yapıları" 18 Şubat Salı günü saat 19.00’da Khora Kitap Mağusa'ya davet etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, kadının özgürleşmesi, cinsiyet eşitsizliğinin son bulması için talepleri yükseltme ve öfkenin sokakta örgütlenmesi çağrısında bulunuldu.

14/02/2020 15:38
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