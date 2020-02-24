Apple tamamen camdan oluşacak iPhone için patent aldı

Apple, gövdesi tamamen camdan oluşabilecek sıradaki mobil cihaz için patent aldı. ‘Cam gövdeli elektronik cihaz’ ile ilgili patentte, ‘görsel ve dokunsal olarak kesintisiz bir görünümü’ olabilecek komple camdan yapılmış gövde öngörülüyor.

Bu yapıdaki cihazın yanlarına ve arkasına ek ekranların gelebileceği tahmin ediliyor. Patent belgesinden anlaşıldığı üzere ekranlar dokunuşlara ve basma gücüne duyarlı olabilecek. Diğer bir deyişle Apple yönetimi, yeni iPhone’ların hem tamamen camdan yapılmasının, hem de her tarafının duyarlı olmasının üzerinde çalışıyor.

Daha önce Samsung denemişti

Patente iliştirilen resimlere bakılacak olursa, eskiden Samsung'un da buna benzer bir çalışma yaptığı hatırlanabilir. Güney Koreli şirket, daha 2014’te bir tarafı kavisli olan Galaxy Note Edge modelini üretmişti. Dokunuşlara duyarlı kenarda seçilen uygulama kısa yolları, kişiler, bildirimler, cevapsız aramalar gibi bilgiler görüntülenebiliyordu.

Apple geçen ocakta iMac bilgisayarları için de buna benzer bir planı olduğunu ortaya koydu. Şirket, üst parçasında ekran, alt kısmında da klavye gömülmüş tek parça camdan imal edilmiş bir elektronik cihaz için patent başvurusunda bulundu. Bu fikrin zamanı gelince iMac tek parça bilgisayarlarda uygulanabileceği düşünülüyor.

24/02/2020 11:22