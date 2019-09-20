Fransa’dan Güney Kıbrıs’a Destek

Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, dün, DİSİ merkez binasında Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Isabelle Dumont ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre DİSİ Başkanı Neofitu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Fransa’nın, Güney Kıbrıs’ı ilgilendiren tüm sorunlarda, kendilerine (Güney Kıbrıs’a) destek vermeye devam edeceğini teyit ettiğini ifade etti.

Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin büyükelçileriyle olan temaslar turunu dün Fransız elçi ile tamamlayan Neofitu, Güney Kıbrıs’a, gerek Güvenlik Konseyi’nde gerekse Avrupa Birliği’nde verdikleri destekten dolayı, Dumont’a teşekkürlerini sundu.

Parti olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine destek vermeye devam edeceklerini belirten Neofitu, görüşmede, Türkiye’nin gerek Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde, gerekse Maraş’taki “yasa dışı” faaliyetlerini, son gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldıklarını da ifade etti.

Gazete haberinde ayrıca Fransa’nın Güney Kıbrıs’a atanan yeni Büyükelçisi Dumont’un, güven mektubunu bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunacağını yazdı.

20/09/2019 15:48