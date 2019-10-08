Ameliyatsız burun estetiği sizin için uygun mu?

Burun ameliyatlarında kapalı ya da açık olmak üzere iki yöntemin bulunduğunu belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oygar Aytekin, burun ameliyatı haricinde ameliyatsız burun estetiğinin de tercih edilebileceğini ifade etti. Aytekin, “Ameliyatsız burun estetiği ile; burun ucu bir tarafa doğru eğik ise ve bu eğiklik, kemiksel yapıya bağlı bir sorundan kaynaklanmıyorsa, burun sırtında yapılacak bir ip işlemi ile burun ucu daha ortada olacak şekilde düzeltilebilir. Bazen burun ucunun düşüklüğü de ipli bir yöntem ile kaldırılabilir.” diye konuştu.



Oygar Aytekin, “Hafif bir burun sırtı kamburu, kamburun daha yukarısına veya aşağısına yapılacak olan dolgu ile kamufle edilerek burun sırtı daha düzgün bir hale getirilebilir. Önceden geçirilmiş bir ameliyata veya travmaya bağlı ya da yapısal olarak burun sırtı çökük ise, bu çöküklük de dolgu ile doldurulup yine düzgün bir burun sırtı elde edilebilir. Burun ucu da farklı işlemler ile daha kalkık görülebilir.” açıklamasında bulundu.



Ameliyatsız burun estetiğini tercih ederken en önemli noktanın burnun ameliyatsız burun estetiğine uygun olması olduğuna dikkat çeken Aytekin, “Bilinmesi gereken bir diğer önemli nokta ise dolgu kullanılarak yapılan burun estetiği ile ameliyat ile elde edilen sonuç çok farklı olacağıdır. Çünkü ameliyatsız burun estetiğinde dolgu ile doldurma işlemi ile hacim kazandırılırken ameliyatta doku çıkarılarak buruna şekil verilir.” dedi.



Ameliyatsız burun estetiğinde önemli olan bir diğer noktanın ise dolgunun kalitesi olduğunu belirten Oygar Aytekin, “Hekim dolgu ile ilgili tüm bilgileri hastasıyla paylaşmalı, dolgunun içinden çıkan iki etiketten birini hastaya saklaması için teslim etmelidir.” diye konuştu.



Ameliyatsız burun estetiğinde kalıcı dolgu tercih edilmemelidir

“Ameliyatsız burun estetiğinin en büyük avantajlarından birinin hemen uygulanabiliyor olması ve iyileşme sürecinin gerekmemesi” diye konuşan Aytekin şöyle devam etti: “Dezavantajı ise geçici bir işlem olması ve düzenli aralıklarla tekrarlanma gerekmesidir. Dolgu ile elde edilen estetik değişikliğin süresi dolgunun kalitesine bağlıdır. Burun için dolgu tercih edilirken genellikle 18 aylık ömrü olan dolgular tercih edilmektedir. Botoks ile yapılan estetik ise hastaya göre değişiklik göstererek birkaç ay etkili olacaktır. Kalıcı, erimeyen dolguların burun estetiğinde kullanılması tercih edilmemelidir. Kalıcılığı açısından vücut dolguları burun estetiğinde kullanılırsa doku kaybına gidebilecek sorunlar ortaya çıkabilir.”



Her işlemin komplikasyon riski vardır

Burun estetiği ameliyatlarında olduğu gibi ameliyatsız burun estetiğinde de farklı komplikasyonların meydana gelebileceğine vurgu yapan Op. Dr. Oygar Aytekin, “Dolgu işlemi yapılırken yüzeye yakın bir yerde işlem uygulandığı için dolgu işlemi damarı tıkayabilir ve büyük sorunlara yol açabilir. Bu nedenle ameliyatsız burun estetiğinden önce kullanılacak dolgu maddesi, işlemin riskleri, işlemin kalıcılığı hakkında başvuranlar detaylıca bilgilendirilmelidir.” dedi.

08/10/2019 09:46