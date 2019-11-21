Malezya yaklaşık bin Çinliyi gözaltına aldı

Malezya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yaklaşık 1000 Çin vatandaşı gözaltına alındı

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21/11/2019

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Malezya yaklaşık bin Çinliyi gözaltına aldı

Malezya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yaklaşık 1000 Çin vatandaşı gözaltına alındı.

Polis Teşkilatına bağlı Göç İdaresinin sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamada, Selangor eyaletine bağlı Cyberjaya kentinde 1000'e yakın Çin vatandaşının internet üzerinden dolandırıcılık yapan bir çete kurdukları gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

21/11/2019 10:16
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TAGS: haber, kıbrıs, malezya, çin
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