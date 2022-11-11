7,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunuldu

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11/11/2022

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7,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunuldu

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'nın güneyinde, 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), ülkenin güneyindeki Neiafu kentinin 211 kilometre güneydoğusunda sarsıntı yaşandığını açıkladı.

USGS, 7,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 24,8 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi ise bölge için tsunami uyarısında bulunurken Tonga meteoroloji yetkilileri ise halka, iç kısımlara doğru hareket etmeleri çağrısı yaptı.

Tonga'da yıl başında yanardağ patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

11/11/2022 15:23
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TAGS: deprem, tsunami, haber, kıbrıs
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