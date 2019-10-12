Brezilya'da Eski Devlet Başkanı Collor'a Yolsuzluk Soruşturması

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da eski Devlet Başkanı Senator Fernando Collor hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Federal Savcılığın başlattığı soruşturmada De Mello, 2010-2016 yıllarında 1,5 milyon dolar değerindeki emlak yatırımını başka bir şahıs üzerinde göstererek, vergi kaçırmakla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında polis Collor'un memleketi Curitiba'da bazı varlıklara el koydu. 1990-1992 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten 70 yaşındaki Collor hakkındaki dava, Yüksek Mahkeme'de görülecek.

12/10/2019 11:27