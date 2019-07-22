Havada gerilim: Savaş uçakları karşı karşıya geldi

ABD ordusu Pazar günü yaptığı açıklamada, "Venezuela savaş jeti, kısa bir süre önce uluslararası bir hava sahasında bulunan ABD donanmasına ait uçağa 'güvenli olmayan' bir şekilde yaklaşarak mürettebatın güvenliğini ve uçağın görevini tehlikeye attı" dedi.

ABD Güney Komutanı yaptığı açıklamada, Cuma günü meydana gelen olayın 'Rus yapımı' SU-30 Flanker Venezuela savaş jeti ile 'tespit ve izleme' görevi yürüten ABD Donanması EP-3 Aries II uçağı arasında yaşandığını belirtti. Pazar günü atılan tweette ise olayın Karayip Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasında gerçekleştiği ifade edildi.

Twitter'daki paylaşımda ise "Videolu kanıtları inceledikten sonra, Rus yapımı jetin uzun süre boyunca uluslararası hava sahasında güvensiz bir mesafede EP-3'ü agresif bir şekilde gölgelediğini, mürettebatın güvenliğini ve görevini tehlikeye attığını belirledik" notunu düştü.

Venezuela'dan yanıt

Venezuela Savunma Bakanlığı ise aynı saatlerde ülkenin hava sahasında ABD’ye ait bir keşif uçağının tespit edildiğini duyurdu ve "Silahlı Kuvvetler, 19 Temmuz 2019’da saat 9:52’de (TSİ 16.52) Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karayip Denizi’nin kuzeybatısından Maiquetia yönünde ilerleyen bir uçağın tespit edildiğini bildirdi. Uçağın aidiyetinin saptanması amacıyla önleyici uçakları gönderme emri verildi. Uçakla iletişime geçme girişimleri başarısız oldu. Uçak rotasını değiştirdi, kendisine hava sahamızdan 11.43’te (TSİ 18.43) ayrılıncaya kadar eşlik edildi" ifadelerini kullandı.