Bir velinin, okulu basarak öğretmeni ölümle tehdit etmesine KTÖS'ten tepki

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28/02/2020

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Bir velinin, okulu basarak öğretmeni ölümle tehdit etmesine KTÖS'ten tepki

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, okulların alt yapı eksikliklerinin giderilmesi konusunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını göreve çağırdı.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Gazimağusa’daki Canbulat İlkokulu’nda, bu okulda  bir velinin “okulu basarak öğretmeni ölümle tehdit etmesi  ve  okula gelen  polise saldırmasıyla”  ilgili  açıklama yaptı.
KTÖS Genel Sekreteri  Elcil,  öğrencilerin gözü önünde gerçekleşen ve öğretmeni baskı altına almayı amaçlayan bu olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Basın açıklamasının dün akşam İdlib’de bu sabah da Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan iki acı olayın üzerine denk geldiğini söyleyen Elcil, Suriye’deki savaşların durmasını istedikleri mesajını verdi.
Devletin en büyük  hastanesi olan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yangın çıkması ve ölüm haberlerinin gelmesinin çok acı bir olay olduğunu kaydeden Elcil, çok can kaybı yaşanmaması temennisinde bulundu.
Ülkenin iyi yönetilmediğini savunan  Elcil, tedbirsizliğin, ihmalin, iyi yönetilmemenin, günü birlik kararlarla ülke yönetimini bir yerlere taşımak isteyen siyasilerin yanlış kararları  sonucunda bu noktaya gelindiğini iddia etti.
OKUL GÜVENLİĞİ…
Canbulat İlkokulu’ndaki sıkıntının okul güvenliğiyle ilgili olduğunu vurgulayan Elcil, geçmiş  haftalarda bir öğretmen dersteyken,   ülkede yabancı olarak bulunan ve çalışma izni olmayan bir velinin okulu basarak öğretmeni ölümle tehdit ettiğini, olayın polise intikal ettiğini, okula gelen polise de aynı kişiler tarafından saldırıda bulunulduğunu ifade etti.
Olayın  mahkemelik olduğunu ancak, eğitim boyutunun  da bulunduğunu söyleyen Elcil, “Bu yaşanan acı olay öğrencilerin  gözü önünde oluyor, Öğretmen baskı altına alınıyor. Bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Bu  okul güvenliği meselesini gündeme getiriyor” dedi.
Okullardaki  sıkıntının alt yapı ile giderilmesinin önemli olduğunu belirterek,  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını göreve davet eden Elcil,  öğrencilerin okullarda yaşadığı sıkıntıların olduğunu , özel eğitime  ihtiyaç duyulan  öğrenci sayısının arttığını, ailevi sorunların  artması ve bunların okullara yansımasıyla ilgili olarak da personel eksikliği olduğunu,  özel eğitim öğretmeni ihtiyacının giderilmesi gerektiğini, rehber psikolojik danışman,  çocuk psikoloğunun sistemde eksik olan olmayan kadrolar olduğuna değindi.
Eksik altyapından kaynaklanan sorunlara dur demek için devlet ciddiyetiyle hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Elcil, “Bir veli okula gelip öğretmeni ölümle tehdit edebilecek bir noktaya varabiliyorsa, okula gelen bir polise saldırabiliyorsa bir veli, bu konuda herkesin düşünmesi gerektiğini vurguluyorum ve Eğitim Bakanlığına sorumluluklarını yerine getirmesi için  çağrı yapıyorum” dedi.
Elcil, ülkeye giriş- çıkışların kontrolsüz olmasının, kaçak nüfusun olmasının ciddi sıkıntılar yarattığını söyleyerek, “Bu hem ülkede yaşayıp vergi verenlerin sıkıntısı, hem de ülkeye gelip devletin izniyle burada oturanların sıkıntısı” dedi.
Yabancı  öğrencilerin Türkçe bilmedikleri için çektikleri sıkıntılara da değinen Elcil, bu öğrencilerin oryantasyon eğitimine ihtiyaçları olduğunu, devletin bu konuda  adım atmadığını ifade etti.
“Param yoktur yapamam” diyerek mazeret arkasına  sığınmanın doğru olmadığını söyleyen Elcil, “Para bulunabilir, para vardır bunu biliyoruz doğru yerde kullanılmıyor” dedi.
Bir deprem ve yangında en son zarar görmesi gereken  binaların hastaneler ve okullar olması gerektiğini kaydeden Elcil,”Bugün bakıyoruz bir deprem analizi yok okullarla ilgili.  Devlet hastanesi  yanabiliyorsa burada bir sorun var demektir .Devleti yönetenlerin buna önem vermeleri adım atmaları gerekiyor” dedi
Elcil, toplumun mühendisi olan öğretmene saldırının kabul edilemez olduğunu, Eğitim Bakanlığının adım atmasını beklediğini, adli  makamların da haddini aşan bu veliyle ilgili tedbir almasını beklediğini sözlerine ekledi.

28/02/2020 14:48
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