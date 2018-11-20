AİHM: Demirtaş'ın tutukluluğuna son verilsin

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın, tutukluğunun 'özgürlük ve güvenlik hakkı', 'makul bir süre içinde yargılanma ya da yargılama süresince serbest bırakılma hakkı' ve ‘serbest seçim hakkı'nı ihlal ettiğini belirterek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun sonucu belli oldu.

AİHM, Demirtaş'ın tutukluluğuna son verilmesi için gereğinin yapılması gerektiğini karara bağladı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre mahkeme; uzun tutukluluk, seçilme hakkı ve Sözleşme'nin 18. maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.

TÜRKİYE TAZMİNAT ÖDEYECEK

AİHM, tutukluluğun devam etmesini haklı kılan yeni gerekçeler ve kanıtlar ileri sürülmedikçe tutukluluğun mümkün olan en kısa tarihte sonlanmasını talep etti.

Karara göre Türkiye 10 bin euro manevi tazminat ile 15 bin euro yargılama gideri ödeyecek.