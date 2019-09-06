Özer Boyacı Anılıyor

Merhum Özer Boyacı anısına 14 Eylül 2019 Cumartesi günü Gönyeli Atış Poligonu’nda Lemar sponsorluğunda sporting müsabakası yapılacak.

Müsabaka Avcı - Atıcı - Veteran Avcı - Veteran Atıcı - Genç Avcı - Genç Atıcı - Yıldızlar kategorilerinde yapılacakt. Müsabakada plaka ücretleri Lemar tarafından karşılanacak ve dereceye giren yarışmacılara kupa yanında çeşitli hediyeler de verilecek.