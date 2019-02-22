Fenerbahçe yazık etti

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Rus ekip Zenit'e deplasmanda 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertli temsilcimiz, Ozdoev'in 4. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştü. Ev sahibi Zenit, 37. dakikada Azmoun ile skoru 2-0 yaptı. Temsilcimiz Fenerbahçe Mehmet Topal ile 43. dakikada skoru 2-1 yaptı ve tur için umutlandı.

Ancak 76. dakikada Zenit, Azmoun ile farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1 Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadeleyi 3-1 kazanan Rus ekibi üst tura yükselirken temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

GOL: 4. dakikada Zenit öne geçti. Soldan gelişen atakta Driussi'nin ortasında penaltı noktası civarında Sadık Çiftpınar'dan seken top Azmoun'un üzerine geldi. Azmoun, topu göğsüyle sağında müsait durumda bulunan Ozdoev'in önüne yumuşattı. Ozdoev, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

GOL: 37. dakikada Zenit farkı 2'ye çıkardı. Driussi'nin soldan ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Azmoun, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

GOL: 43. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sağ tarafta topla buluşan ve yay içine hareketlenen Mehmet Topal'ın sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

45+2. dakikada Hernani'nin ceza yayı civarından etkili serbest vuruşunda kaleci Harun, topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Zenit'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

61. dakikada Mak'ın penaltı noktası civarına etkili ortasına iyi yükselen Azmoun'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

64. dakikada ceza yayı dışında topla buluşan Azmoun'un kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı etkili vuruşta kaleci Harun topu kornere çeldi.

68. dakikada Ayew'in hatalı geri pasında araya giren Azmoun, topu sağdan bindiren Mak'ın önüne bıraktı. Mak'ın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'un müdahalesiyle kornere çıktı.

GOL : 76. dakikada Zenit farkı yeniden 2'ye çıkardı. Dzyuba'nın ara pasında savunmada Mehmet Topal'ın hatasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Azmoun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma, Zenit'in 3-1 galibiyetiyle sona erdi.

Stat: Saint Petersburg

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)

Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Smolnikov, Hernani (Dk. 56 Mak), Ozdoev, Barrios, Driussi, Azmoun (Dk. 80 Zabolotny), Dzyuba (Dk. 88 Musaev)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 67 İsmail Köybaşı), Mehmet Topal, Jailson (Dk. 80 Slimani), Eljif Elmas, Moses, Alper Potuk (Dk. 46 Tolgay Arslan), Ayew

Goller: Dk. 4 Ozdoev, Dk. 37 ve 76 Azmoun (Zenit), Dk. 43 Mehmet Topal (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 18 Azmoun, Dk. 34 Hernani, Dk. 50 Barrios (Zenit), Dk. 40 Skrtel, Dk. 45+1 Alper Potuk, Dk. 71 Tolgay Arslan, Dk. 83 Şener Özbayraklı, Dk. 90 Eljif Elmas (Fenerbahçe)

Kaynak: TRTSPOR, AA