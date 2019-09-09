Pilotlar greve gitti British Airways tüm uçuşları iptal etti

Maaş artışları konusunda 9 aydır süren pazarlıkların sonuçsuz kalması sonrası 4 bin 300 pilotu temsil eden İngiliz Havaolu Pilotları Birliği (BALPA) 48 saatlik grev kararı almıştı.

British Ariways normalde günde 800'den fazla uçuş gerçekleştirirken bu grevden 145 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Pazartesi sabah bir açıklama yayınlayan British Airways BALPA'nın hangi pilotların greve katılıp katılmayacağı ile ilgili bilgi vermemesi nedeniyle önceden planlama yapamadıklarını bu nedenle uçuşların 'yaklaşık yüzde 100'ünü' iptal etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Grevden British Airways'in alt markaları olan BA CityFlyer, Sun-Air ve Comair uçuşlarının etkilenmediği duyuruldu.

İngiliz şirket son olarak temmuz ayında pilotlara 3 yılda yüzde 11,5'lik artış teklif etmiş fakat bu sendika tarafından kabul edilmemişti.

Şirket çalışanlarının yüzde 90'ını temsil eden diğer 2 sendikanın yüzde 11,5'luk artışı kabul ettiğini belirtti.

Pilotlar 27 Eylül'de bir kere daha ve krizin çözülmemesi halinde Noel tatilinde 1 gün daha greve gidebileceklerini açıkladı.