Dünyanın gözü Moskova buluşmasında

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Moskova'da bir araya gelecek.

İdlib'e Bahar Kalkanı Harekatı, Esed rejiminin saldırganlıkları ve bölgede yaşanan göç dalgası tüm bu başlıklar enine boyuna görüşülecek.

Bölgede tansiyon düşecek mi? Ateşkes sağlanacak mı? İşte bu kritik soruların cevabı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinde olacak. İki liderin tarihi görüşmesine Kremlin Sarayı ev sahipliği yapacak.

Moskova'da kozlar paylaşılacak

Ankara-Moskova hattında günlerdir telefonla yürütülen görüşmeler bu kez yüz yüze olacak. İki lider İdlib için bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşına Bahar Kalkanı Harekatı'nın amacını anlatacak. Hedefte, Türk askerini ve sivilleri hedef alan rejim güçlerinin olduğunu vurgulayacak.

Ankara'nın harekat ile amacı İdlib'de kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes. İsteği Rejim askerlerinin Soçi Mutabakatı ile belirlenen alanın gerisine çekilmesi. Türkiye sınırında sayıları 2 milyona yaklaşan İdlib'den göçe zorlananlar için için bir güvenli bölge oluşturulması. Bunun için rejimin garantörü Rusya'dan, Esed'in saldırılarını durdurmasını sağlaması ve Rusya'nın aradan çekilmesi istenecek.

Erdoğan ve Putin masadan anlaşarak mı kalkacak? Tüm dünyanın gözü Moskova'daki buluşmada olacak.

Putin, Güvenlik Konseyinde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü

Bugün yapılacak görüşme öncesi Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova ziyaretini ve İdlib'deki durumu görüştü.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in Rusya Güvenlik Konseyini topladığı bildirildi.

İdlib'deki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca Rusya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Moskova’ya gerçekleştireceği ziyarete yönelik hazırlıklar görüşüldü." bilgisi paylaşıldı.

05/03/2020 10:00