74 esirlerine maaş!

1974 Barış Harekâtı sırasında esir düşen Rumlar, “48 yıllık mücadelenin sonunda”, Rum yönetiminden aylık 200’er Euro “esirlik maaşı” almayı başardı.

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12/02/2022

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74 esirlerine maaş!

1974 Barış Harekâtı sırasında esir düşen Rumlar, “48 yıllık mücadelenin sonunda”, Rum yönetiminden aylık 200’er Euro “esirlik maaşı” almayı başardı.

Fileleftheros’un manşete çektiği habere göre 74 esirleri derneği heyeti dün Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis ile görüştü. Görüşmede kriter veya herhangi başka bir prosedür gerekmeksizin toplam 700 kişiye 1 Ocak 2022’den başlayacak şekilde aylık 200’er Euro ödenek verilmesinde anlaşmaya varıldı. Bu ödeneğin Rum yönetimine yıllık maliyeti 1 milyon 500 bin Euro olacak.

12/02/2022 14:30
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TAGS: 1974, esir, rum, maaş, güney kıbrıs,
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