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74 yaşında: Atlantik Okyanusu’nu kürek çekerek geçecek

74 yaşındaki Fransız Jean-Jacques Savin, 31 Aralık 2021’de Atlantik Okyanusu’nu kürek çekerek geçmek için kanosuyla birlikte Portekiz’den yola çıktı.

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02/01/2022

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74 yaşında: Atlantik Okyanusu’nu kürek çekerek geçecek

Jean-Jacques Savin, okyanustaki hava şartlarından korunmak için değişiklik yaptığı kanosuyla Cuma günü Portekiz’den yola çıktı.

Emekli asker olan Savin, yolculuk öncesi uzun süre turuncu kanosuyla antrenman yaptığını belirtti.

Jean-Jacques Savin, kürek çekerek kanosuyla Atlantik Okyanusu’nu geçerek Karayipler’e ulaşmaya çalışacak.

02/01/2022 15:39
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TAGS: 74 yaşında, Atlantik Okyanusu, kürek,
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