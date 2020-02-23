74 yaşındaki kadının test sonuçları temiz çıktı

Ülkemizde büyük panik uyandıran corona virüsü şüpheli kadının testleri negatif çıktı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin güvenilir kaynaklarından elde ettiği bilgiler doğrultusunda yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran 74 yaşındaki kadının test sonuçlarında corona virüsü taşımadığı kesinleşti. 74 yaşındaki kadının testleri Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda gerçekleştirildi. Testlerin negatif olduğu kısa sürede Sağlık Bakanlığı yetkililerine bildirildi.

74 yaşındaki kadın dün yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvurmuştu ardından yapılan tetkikler doğrultusunda zatürre teşhisi konulmuştu. Ancak kadının bir hafta önce Dubai turundan döndüğü için Koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki karantina bölümüne sevk edilmişti. Haber Kıbrıs’ın ulaştığı bilgiler doğrultusunda 74 yaşındaki kadının sadece zatürre olduğu kesinleşti.

23/02/2020 17:51