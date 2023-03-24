74 yaşındaki yayaya araç çarptı

Mağusa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan 74 yaşındaki Şakir Esengür'e araç çarptı. 

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24/03/2023

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74 yaşındaki yayaya araç çarptı

Gazimağusa'da meydana gelen trafik kazasında, yolu yaya geçmeye çalışan 74 yaşındaki Şakir Esengür yaralandı 

Polisin açıklamasına göre, Refiye Çelik (K-22), saat 15.10 sıralarında KR 086 plakalı araçla Polatpasa Bulvarı üzerinde seyir halindeyken Gazimağusa Kaza Mahkemesi önlerinde yolu geçmeye çalışan Şakir Esengür'e (E-74) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Esengür, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından  müşahade altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

24/03/2023 20:35
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TAGS: trafik kazası
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