74 yaşındaki yayaya araç çarptı
Mağusa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan 74 yaşındaki Şakir Esengür'e araç çarptı.
24/03/2023
Gazimağusa'da meydana gelen trafik kazasında, yolu yaya geçmeye çalışan 74 yaşındaki Şakir Esengür yaralandı
Polisin açıklamasına göre, Refiye Çelik (K-22), saat 15.10 sıralarında KR 086 plakalı araçla Polatpasa Bulvarı üzerinde seyir halindeyken Gazimağusa Kaza Mahkemesi önlerinde yolu geçmeye çalışan Şakir Esengür'e (E-74) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Esengür, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından müşahade altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.