74. Berlin Film Festivali kazananları belli oldu!

Festivalin büyük ödülü Altın Ayı hem bir kadın yönetmenin filmine hem de bir belgesele gitti.



Mati Diop’un yönettiği belgesel “Dahomey”, Fransa tarafından el konulan Dahomey Krallığı’na ait 7 bin tarihi eserden 26’sının Benin Cumhuriyeti’ne iade edilmesini 26 numaralı heykelin dilinden anlattı.

En İyi Belgesel Ödülü’nü Batı Şeria’da toprakları İsrail tarafından şiddet yoluyla işgal edilen Filistinlileri konu alan “No Other Land” kazandı.





Filistinli aktivist Basel Adra ve İsrailli Gazeteci Yuval Abraham’ın ortak mücadelesi üzerinden anlatılan filmin ödülünü almak için sahneye çıkan Basel Adra, on binlerce Filistin’li ölürken ödülü kutlayamayacağını söyledi ve Almanya’ya “İsrail’e silah sevkiyatını hemen durdurun” diye çağrıda bulundu.



Abraham ise konuşmasında “Şu an ödülü Basel ile iki eşit insan gibi birlikte alıyoruz. Ancak geri döndüğümüzde ben özgür yaşarken o işgal altında yaşayacak." sözleriyle eşitlik olgusuna vurgu yaptı.

"Direck Action" ile en iyi film ödülünü kazanan Ben Russell, Filistin ile dayanışma için sahneye taktığı kefiye ile geldi ve Filistin’de yaşananı “soykırım” olarak nitelendirerek ateşkes çağrısında bulundu.

Aslı Özge'nin yeni filmi "Faruk", dünya prömiyerini yaptığı festivalde FIPRESCI ödülünü kazandı.



Komite ödülün gerekçesinde "Son derece derinlikli bir film olan Faruk, bir baba ve kızının evlerine ve ilişkilerine dair zamanla değişen bakış açılarını özgün ve incelikle tasvir ederek klişelere meydan okuyor." denildi.