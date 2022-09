74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon ve eğlence dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri 74. kez sahiplerini buldu.

Geceye dijital platformlarda yayınlanan diziler damgasını vurdu.

KAZANANLAR



En iyi dram dizisi:



Succession



En iyi komedi dizisi:



Ted Lasso



En iyi mini dizi:



The White Lotus



En iyi kadın oyuncu (Dram):



Zendaya (Euphoria)



En iyi erkek oyuncu (Dram):



Lee Jung-jae (Squid Game)



En iyi kadın oyuncu (Komedi):



Jean Smart (Hacks)



En iyi erkek oyuncu (Komedi):



Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Dram dalında en iyi yönetmen:



Squid Game, Hwang Dong-hyuk – Red Light, Green Light



Komedi dalında en iyi yönetmen:



MJ Delaney , Ted Lasso – No Weddings And A Funeral



Dram dalında en iyi senaryo:



Jesse Armstrong, Succession



Komedi dalında en iyi senaryo:

Quinta Brunson, Abbott Elementary, Pilot



Komedi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu:



Sheryl Lee Ralph, About Elementary



Komedi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu:



Brett Goldstein, Ted Lasso



Dram dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu:



Julia Garner, Ozark



Dram dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu:



Matthew Macfadyen (Succession)

Mini dizide en iyi senaryo:



Mike White, The White Lotus



Mini dizide en iyi yönetmen:



The White Lotus, Mike White



Mini dizide en iyi kadın oyuncu:



Amanda Seyfried (The Dropout)



Mini dizide en iyi erkek oyuncu:



Michael Keaton, Dopesick



Mini dizide en iyi yardımcı kadın oyuncu:



Jennifer Coolidge The White Lotus



Mini dizide en iyi yardımcı erkek oyuncu:



Murray Bartlett, The White Lotus

13/09/2022 10:07