74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Emmy Ödülleri 74. kez sahiplerini buldu. Geceye damga vuran yapımlar The White Lotus, Succession, Squid Game ve Ted Lasso oldu.
13/09/2022
Televizyon ve eğlence dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri 74. kez sahiplerini buldu.
Geceye dijital platformlarda yayınlanan diziler damgasını vurdu.
KAZANANLAR
En iyi dram dizisi:
Succession
En iyi komedi dizisi:
Ted Lasso
En iyi mini dizi:
The White Lotus
En iyi kadın oyuncu (Dram):
Zendaya (Euphoria)
En iyi erkek oyuncu (Dram):
Lee Jung-jae (Squid Game)
En iyi kadın oyuncu (Komedi):
Jean Smart (Hacks)
En iyi erkek oyuncu (Komedi):
Jason Sudeikis (Ted Lasso)
Dram dalında en iyi yönetmen:
Squid Game, Hwang Dong-hyuk – Red Light, Green Light
Komedi dalında en iyi yönetmen:
MJ Delaney , Ted Lasso – No Weddings And A Funeral
Dram dalında en iyi senaryo:
Jesse Armstrong, Succession
Komedi dalında en iyi senaryo:
Quinta Brunson, Abbott Elementary, Pilot
Komedi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu:
Sheryl Lee Ralph, About Elementary
Komedi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu:
Brett Goldstein, Ted Lasso
Dram dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu:
Julia Garner, Ozark
Dram dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu:
Matthew Macfadyen (Succession)
Mini dizide en iyi senaryo:
Mike White, The White Lotus
Mini dizide en iyi yönetmen:
The White Lotus, Mike White
Mini dizide en iyi kadın oyuncu:
Amanda Seyfried (The Dropout)
Mini dizide en iyi erkek oyuncu:
Michael Keaton, Dopesick
Mini dizide en iyi yardımcı kadın oyuncu:
Jennifer Coolidge The White Lotus
Mini dizide en iyi yardımcı erkek oyuncu:
Murray Bartlett, The White Lotus