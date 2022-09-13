74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Emmy Ödülleri 74. kez sahiplerini buldu. Geceye damga vuran yapımlar The White Lotus, Succession, Squid Game ve Ted Lasso oldu.

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13/09/2022

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74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon ve eğlence dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri 74. kez sahiplerini buldu.

Geceye dijital platformlarda yayınlanan diziler damgasını vurdu. 

KAZANANLAR

En iyi dram dizisi:

Succession

En iyi komedi dizisi:

Ted Lasso

En iyi mini dizi:

The White Lotus

En iyi kadın oyuncu (Dram):

Zendaya (Euphoria)

En iyi erkek oyuncu (Dram):

Lee Jung-jae (Squid Game)

En iyi kadın oyuncu (Komedi):

Jean Smart (Hacks)

En iyi erkek oyuncu (Komedi):

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Dram dalında en iyi yönetmen:

Squid Game, Hwang Dong-hyuk – Red Light, Green Light

Komedi dalında en iyi yönetmen:

MJ Delaney , Ted Lasso – No Weddings And A Funeral

Dram dalında en iyi senaryo:

Jesse Armstrong, Succession

Komedi dalında en iyi senaryo:

Quinta Brunson, Abbott Elementary, Pilot

Komedi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu:

Sheryl Lee Ralph, About Elementary

Komedi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu:

Brett Goldstein, Ted Lasso

Dram dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu:

Julia Garner, Ozark

Dram dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu:

Matthew Macfadyen (Succession)

Mini dizide en iyi senaryo:

Mike White, The White Lotus

Mini dizide en iyi yönetmen:

The White Lotus, Mike White

Mini dizide en iyi kadın oyuncu:

Amanda Seyfried (The Dropout)

Mini dizide en iyi erkek oyuncu:

Michael Keaton, Dopesick

Mini dizide en iyi yardımcı kadın oyuncu:

Jennifer Coolidge The White Lotus


Mini dizide en iyi yardımcı erkek oyuncu:

Murray Bartlett, The White Lotus

13/09/2022 10:07
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TAGS: 74. Emmy Ödülleri
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