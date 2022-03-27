747 yeni vaka 4 can kaybı!

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27/03/2022

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747 yeni vaka 4 can kaybı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.616 olup, 747 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 579 kişi taburcu edilmiştir.

348 kişi Lefkoşa, 125 kişi Girne, 197 kişi Gazimağusa, 42 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

27 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.616

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 747    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 747          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 579         

Bugün Kaybedilen Hasta: 4

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.317.201    

Toplam Vaka Sayısı: 81.448            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 75.548       

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6204  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6155

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 216      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 43

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 172

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1511       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138615

27/03/2022 18:37
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TAGS: 747 yeni vaka 4 can kaybı!
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